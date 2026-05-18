Home Brasil 🇧🇷 Seleção Brasileira divulga convocados com Neymar, Vini Jr e jovens talentos

🇧🇷 Seleção Brasileira divulga convocados com Neymar, Vini Jr e jovens talentos

By
rodrigok
-
0
104

A Seleção Brasileira anunciou oficialmente a nova lista de convocados para os próximos compromissos da equipe nacional. A relação divulgada reúne jogadores experientes e jovens promessas que vêm se destacando no futebol brasileiro e internacional.

Entre os principais nomes estão Neymar, atualmente no Santos, Vini Jr, destaque do Real Madrid, além de Raphinha, Casemiro e Bruno Guimarães. A convocação mostra uma combinação entre atletas já consolidados e jogadores em ascensão, reforçando o processo de renovação da equipe.

No setor ofensivo, a lista chama atenção pela presença de jovens talentos como Endrick, Gabriel Martinelli e Rayan, além da manutenção de nomes importantes que atuam na Europa.

A defesa também traz atletas conhecidos da torcida brasileira, como Marquinhos, Bremer e Danilo, enquanto no gol aparecem Alisson, Ederson e Weverton.

A expectativa é grande entre os torcedores para os próximos desafios da Seleção, principalmente pela mistura de experiência, juventude e qualidade técnica presente no elenco convocado.

⚽ LISTA DOS CONVOCADOS

🧤 GOLEIROS

  • Alisson (Liverpool – Inglaterra)
  • Ederson (Fenerbahçe – Turquia)
  • Weverton (Grêmio)

🛡️ DEFENSORES

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus – Itália)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit – Rússia)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal – Inglaterra)
  • Ibanez (Al-Ahli – Arábia Saudita)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG – França)
  • Wesley (Roma)

🎯 MEIO-CAMPISTAS

  • Bruno Guimarães (Newcastle – Inglaterra)
  • Casemiro (Manchester United – Inglaterra)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad – Arábia Saudita)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

🔥 ATACANTES

  • Endrick (Lyon – França)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra)
  • Igor Thiago (Brentford – Inglaterra)
  • Luiz Henrique (Zenit – Rússia)
  • Matheus Cunha (Manchester United – Inglaterra)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona – Espanha)
  • Rayan (Bournemouth – Inglaterra)
  • Vini Jr (Real Madrid – Espanha)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

©
🏠Início🛒Classificados📸Fotos📲WhatsApp
Notícia salva nos favoritos