🇧🇷 Seleção Brasileira divulga convocados com Neymar, Vini Jr e jovens talentos

A Seleção Brasileira anunciou oficialmente a nova lista de convocados para os próximos compromissos da equipe nacional. A relação divulgada reúne jogadores experientes e jovens promessas que vêm se destacando no futebol brasileiro e internacional.
Entre os principais nomes estão Neymar, atualmente no Santos, Vini Jr, destaque do Real Madrid, além de Raphinha, Casemiro e Bruno Guimarães. A convocação mostra uma combinação entre atletas já consolidados e jogadores em ascensão, reforçando o processo de renovação da equipe.
No setor ofensivo, a lista chama atenção pela presença de jovens talentos como Endrick, Gabriel Martinelli e Rayan, além da manutenção de nomes importantes que atuam na Europa.
A defesa também traz atletas conhecidos da torcida brasileira, como Marquinhos, Bremer e Danilo, enquanto no gol aparecem Alisson, Ederson e Weverton.
A expectativa é grande entre os torcedores para os próximos desafios da Seleção, principalmente pela mistura de experiência, juventude e qualidade técnica presente no elenco convocado.
⚽ LISTA DOS CONVOCADOS
🧤 GOLEIROS
- Alisson (Liverpool – Inglaterra)
- Ederson (Fenerbahçe – Turquia)
- Weverton (Grêmio)
🛡️ DEFENSORES
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus – Itália)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit – Rússia)
- Gabriel Magalhães (Arsenal – Inglaterra)
- Ibanez (Al-Ahli – Arábia Saudita)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG – França)
- Wesley (Roma)
🎯 MEIO-CAMPISTAS
- Bruno Guimarães (Newcastle – Inglaterra)
- Casemiro (Manchester United – Inglaterra)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad – Arábia Saudita)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
🔥 ATACANTES
- Endrick (Lyon – França)
- Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra)
- Igor Thiago (Brentford – Inglaterra)
- Luiz Henrique (Zenit – Rússia)
- Matheus Cunha (Manchester United – Inglaterra)
- Neymar (Santos)
- Raphinha (Barcelona – Espanha)
- Rayan (Bournemouth – Inglaterra)
- Vini Jr (Real Madrid – Espanha)