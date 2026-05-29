Home Cidades S. J. Rio Preto 🐶❤️ CÃO HERÓI: PITBULL É ESFAQUEADO AO SALVAR TUTOR DE ATAQUE DO...

🐶❤️ CÃO HERÓI: PITBULL É ESFAQUEADO AO SALVAR TUTOR DE ATAQUE DO PRÓPRIO FILHO EM RIO PRETO

By
rodrigok
-
0
93

Uma história de coragem e lealdade emocionou moradores de São José do Rio Preto nesta sexta-feira (29). O pitbull Iron virou símbolo de heroísmo após ser esfaqueado ao defender o próprio tutor durante uma violenta briga familiar no bairro Jardim Estrela.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, o caso aconteceu dentro da residência da família. Durante uma discussão, o filho da vítima teria se armado com uma faca e partido para cima do próprio pai.

Ao perceber a ameaça, Iron reagiu instintivamente para proteger o tutor. O animal se colocou entre agressor e vítima, recebendo os golpes que seriam direcionados ao dono.

Graças à atitude do cão, o homem conseguiu escapar da agressão, correndo para dentro do banheiro da residência, onde permaneceu protegido até a chegada das equipes de socorro e da Polícia Militar.

Mesmo gravemente ferido, Iron sobreviveu ao ataque. O pitbull foi socorrido por veterinários da prefeitura e segue recebendo acompanhamento médico especializado.

A Polícia Militar foi acionada para conter o agressor e a ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, que investigará as circunstâncias do caso.

Nas redes sociais, a história rapidamente ganhou repercussão e emocionou milhares de internautas. Muitos passaram a chamar Iron de “Cão Herói”, destacando a coragem e a fidelidade demonstradas pelo animal ao salvar a vida do tutor.

Especialistas lembram que cães possuem forte instinto de proteção e frequentemente criam laços profundos com seus tutores, sendo capazes de agir em situações extremas para defender aqueles que consideram parte de sua família.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

©