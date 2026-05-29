🐶❤️ CÃO HERÓI: PITBULL É ESFAQUEADO AO SALVAR TUTOR DE ATAQUE DO PRÓPRIO FILHO EM RIO PRETO

Uma história de coragem e lealdade emocionou moradores de São José do Rio Preto nesta sexta-feira (29). O pitbull Iron virou símbolo de heroísmo após ser esfaqueado ao defender o próprio tutor durante uma violenta briga familiar no bairro Jardim Estrela.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, o caso aconteceu dentro da residência da família. Durante uma discussão, o filho da vítima teria se armado com uma faca e partido para cima do próprio pai.

Ao perceber a ameaça, Iron reagiu instintivamente para proteger o tutor. O animal se colocou entre agressor e vítima, recebendo os golpes que seriam direcionados ao dono.

Graças à atitude do cão, o homem conseguiu escapar da agressão, correndo para dentro do banheiro da residência, onde permaneceu protegido até a chegada das equipes de socorro e da Polícia Militar.

Mesmo gravemente ferido, Iron sobreviveu ao ataque. O pitbull foi socorrido por veterinários da prefeitura e segue recebendo acompanhamento médico especializado.

A Polícia Militar foi acionada para conter o agressor e a ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, que investigará as circunstâncias do caso.

Nas redes sociais, a história rapidamente ganhou repercussão e emocionou milhares de internautas. Muitos passaram a chamar Iron de “Cão Herói”, destacando a coragem e a fidelidade demonstradas pelo animal ao salvar a vida do tutor.

Especialistas lembram que cães possuem forte instinto de proteção e frequentemente criam laços profundos com seus tutores, sendo capazes de agir em situações extremas para defender aqueles que consideram parte de sua família.