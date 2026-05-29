🕊️ BARRETOS SE DESPEDE DE SHIRLEY ALIAS, A QUERIDA VERINHA BOTELHO

A cidade de Barretos amanheceu em luto nesta quinta-feira (28) com a notícia do falecimento de Shirley Alias, conhecida carinhosamente por familiares e amigos como Verinha Botelho.

Segundo relatos divulgados nas redes sociais, Shirley sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisou passar por duas cirurgias na cabeça. Apesar dos esforços das equipes médicas e da luta pela recuperação, ela não resistiu e faleceu nesta manhã.

A notícia rapidamente se espalhou entre amigos e familiares, provocando uma grande onda de comoção. Nas redes sociais, diversas homenagens destacaram a alegria, o carinho e a forma especial com que Verinha tratava as pessoas ao seu redor.

Uma das mensagens mais compartilhadas ressaltou a personalidade marcante da barretense:

“É muito triste, tão jovem, alegre, de bem com a vida. A querida Verinha Botelho nos deixou nesta manhã. Vai deixar saudades. Descanse em paz, amiga.”

Familiares receberam inúmeras manifestações de solidariedade durante todo o dia. Amigos destacam que Shirley deixa um legado de amizade, bondade e lembranças que permanecerão vivas na memória de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela.

Neste momento de dor, amigos e conhecidos se unem em oração, pedindo conforto ao filho Eduardo e a todos os familiares.

🕊️ Que Deus conceda força e serenidade aos familiares e amigos neste momento de despedida.