🖤 Mecânico de 33 anos morre após ser atingido por linha com cerol enquanto pilotava moto em rodovia de Catanduva

Um grave acidente provocado por uma linha com cerol terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (30), em Catanduva (SP). O mecânico de motocicletas André Luis Barbosa Leite, de 33 anos, morreu após ter o pescoço atingido pelo material cortante enquanto pilotava sua motocicleta pela Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351).

Segundo as informações apuradas, André retornava do trabalho quando foi surpreendido pela linha com cerol. O corte foi profundo e provocou ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas, porém a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, mas não localizou testemunhas que presenciaram o momento do acidente, nem encontrou a linha utilizada. A Polícia Civil requisitou perícia técnica no local e exames ao Instituto Médico Legal (IML), registrando o caso como homicídio.

André era casado e pai de um menino. O corpo está sendo velado nesta sexta-feira (31), no Velório Municipal Padre Amorim, com sepultamento previsto para o Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva.

Segundo caso fatal em menos de um mês

A morte de André acende novamente o alerta sobre os riscos do uso de cerol e linha chilena. Este é o segundo acidente fatal registrado na região em menos de um mês. No dia 12 de julho, um professor de informática morreu em circunstâncias semelhantes enquanto pilotava sua motocicleta em Santa Adélia.

Desde 2019, a fabricação, comercialização e utilização de cerol e linha chilena são proibidas no Estado de São Paulo, devido ao elevado risco que representam para motociclistas, ciclistas, pedestres e até para a rede elétrica.