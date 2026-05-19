🖤 Pastor da Assembleia de Deus de Votuporanga morre em grave acidente na Rodovia Percy Waldir Semeghini

Foi identificado como Joaquim Rafael de Souza, de 61 anos, o pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém de Votuporanga que morreu no grave acidente registrado nesta segunda-feira (18), na Rodovia Percy Waldir Semeghini, entre Fernandópolis e Ouroeste.

Segundo informações recebidas o veículo envolvido no acidente era conduzido pelo filho do pastor no momento da colisão. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

O filho da vítima foi socorrido em estado grave e permanece internado na Santa Casa de Fernandópolis.

Muito conhecido e respeitado no meio evangélico da região, pastor Joaquim dedicou grande parte da vida à obra missionária, atuando em diversas igrejas do Campo de Votuporanga e cidades vizinhas.

Sua última atuação pastoral ocorreu na igreja Monte Moriá, localizada no bairro Pró-Povo, em Votuporanga.

Há cerca de um ano, o pastor havia passado pela jubilação pastoral, espécie de aposentadoria ministerial, devido a complicações de saúde relacionadas à diabetes.

Pastor Joaquim morava em uma residência disponibilizada pela igreja, nos fundos do templo da Assembleia de Deus no bairro Pró-Povo, na rua Rio Colorado, em Votuporanga.

Ele deixa o filho, uma neta, familiares, amigos e inúmeros irmãos de fé profundamente abalados com sua partida.

O velório será realizado no templo central da Assembleia de Deus, localizado na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, nº 3079, em Votuporanga, onde familiares, amigos e membros da igreja prestarão as últimas homenagens.