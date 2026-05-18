🖤 Votuporanguense Maurício Leme morre em Três Lagoas e causa grande comoção

As cidades de Três Lagoas (MS) e Votuporanga (SP) estão de luto com a notícia do falecimento de José Maurício Leme, conhecido carinhosamente como “Maurício da loja Badulaque”.

Biólogo de formação e comerciante bastante conhecido em Três Lagoas, Maurício era lembrado pelo jeito alegre, acolhedor e pelo sorriso sempre presente no atendimento aos clientes, amigos e pessoas que conviviam com ele no dia a dia.

A notícia da morte foi compartilhada pela esposa, a empresária Jamile Zaquir, e também pela irmã, a delegada de polícia Junia Macedo, gerando grande comoção nas redes sociais.

Após a confirmação do falecimento, inúmeras mensagens de carinho, despedida e solidariedade começaram a ser publicadas por amigos, familiares e moradores das duas cidades, destacando a forma humana e respeitosa com que Maurício tratava todos ao seu redor.

Maurício deixa lembranças marcadas pelo profissionalismo, simpatia e amizade construída ao longo dos anos. Amigos afirmam que seu jeito acolhedor permanecerá na memória de muitos três-lagoenses e votuporanguenses.

O velório está sendo realizado na Capela da Funerária Cardassi, em Três Lagoas, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens até às 24h.

Após a despedida em Mato Grosso do Sul, o corpo será trasladado para Votuporanga, onde acontecerão os atos finais de despedida na manhã desta terça-feira (19).

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