🚨 Anvisa determina recolhimento de medicamentos da Cimed e Hypofarma

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento voluntário de lotes de três medicamentos produzidos pelas farmacêuticas Cimed e Hypofarma. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (18).

Os medicamentos envolvidos são:

Atorvastatina cálcica 40 mg

Rosuvastatina cálcica 20 mg

Fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml

Segundo a Anvisa, no caso da Cimed, o recolhimento envolve o lote 2424299. A suspeita é de que cartuchos de rosuvastatina 20 mg tenham sido colocados em embalagens identificadas como atorvastatina 40 mg, o que pode causar risco ao paciente devido à troca de medicação.

Já a farmacêutica Hypofarma realiza o recolhimento do lote 25091566 do medicamento fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml, solução injetável vendida em caixas com 50 unidades.

De acordo com a publicação oficial, o problema identificado foi a turvação da solução quando o medicamento é diluído em associação com determinados fármacos.

Em nota enviada ao portal g1, a Cimed informou que o recolhimento é preventivo e voluntário, tendo sido comunicado à Anvisa ainda em maio de 2025.

A orientação é para que pacientes, farmácias, hospitais e distribuidores verifiquem os lotes dos medicamentos e entrem em contato com os fabricantes em caso de dúvidas.