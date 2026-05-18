🚨 Grave acidente na BR-376 parte carro ao meio e deixa vítima fatal em Fátima do Sul

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (17) na BR-376, em Fátima do Sul (MS), terminou com uma pessoa morta e outras feridas.

Segundo informações divulgadas pelo site Fátima em Dia, a colisão aconteceu no km 16 da rodovia, após o Travessão do Guilherme, no sentido Fátima do Sul a Dourados.

Com a violência do impacto, um Volkswagen Gol ficou completamente partido ao meio, evidenciando a gravidade do acidente.

No Gol estavam duas pessoas. Uma delas foi identificada como Antônio Pacheco Júnior, de 47 anos, que morreu ainda no local antes da chegada das equipes de socorro. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da segunda vítima que ocupava o veículo.

Já no Fiat Strada envolvido na colisão, uma pessoa foi socorrida inconsciente e desorientada, sendo encaminhada ao Hospital da SIAS. Outra vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada ao pronto-socorro de Fátima do Sul.

Equipes de resgate, bombeiros e autoridades policiais estiveram no local realizando os atendimentos e controlando o trânsito na região.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia e pela perícia técnica.