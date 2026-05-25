🚨 Grave acidente na SP-320 deixa vítimas após motorista desviar de capivara próximo ao trevo de Valentim Gentil

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no km 529, cerca de 100 metros do trevo de Valentim Gentil, no sentido Votuporanga–Fernandópolis.

Segundo as primeiras informações apuradas no local, um veículo colidiu contra uma capivara que atravessava a pista e acabou parando no acostamento da rodovia.

Na sequência, outro automóvel que vinha logo atrás tentou desviar tanto do animal quanto do carro parado. Durante a manobra, o motorista perdeu o controle da direção, atingiu um barranco, capotou violentamente, bateu contra uma árvore e foi arremessado para fora da pista.

Com a força do impacto, os ocupantes foram lançados para fora do veículo. Uma das vítimas ficou caída próxima à porteira de uma fazenda às margens da rodovia, enquanto a outra foi encontrada perto do automóvel destruído, a aproximadamente 50 metros de distância.

Equipes do Corpo de Bombeiros, unidades de resgate e Polícia Rodoviária estiveram no local atendendo a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.