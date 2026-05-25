🚨 Novos detalhes revelam como vítimas foram encontradas após grave acidente na SP-320

Novas informações sobre o grave acidente registrado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), km 529, próximo ao trevo de Valentim Gentil, revelam momentos dramáticos vividos logo após a colisão envolvendo uma capivara.

Em conversa com a reportagem, o motorista de um Toyota Corolla, que seguia no sentido Votuporanga–Estrela d’Oeste, relatou que foi o primeiro veículo a atingir a capivara que atravessava a pista. Após o impacto, ele conseguiu parar o carro no acostamento e acionou amigos para ajudá-lo no local.

Ainda bastante abalado e em estado de choque, o motorista contou que viu um outro veículo sair da pista e entrar em meio ao mato logo após a colisão inicial. Segundo ele, ao avisar os amigos sobre o que havia presenciado, eles inicialmente acreditaram que pudesse ser apenas um reflexo do susto causado pelo acidente.

Mesmo assim, os amigos decidiram entrar na vegetação às margens da rodovia para verificar a situação. Durante as buscas no escuro, eles caminharam próximos a uma cerca de fazenda, mas inicialmente não localizaram o automóvel.

Pouco tempo depois, acabaram encontrando o corpo de um rapaz caído próximo à cerca. Imediatamente, a Polícia Rodoviária e equipes de resgate foram acionadas.

Conforme divulgado anteriormente, o veículo que vinha logo atrás tentou desviar tanto da capivara quanto do Corolla parado no acostamento, perdeu o controle, atingiu um barranco, capotou violentamente, bateu contra uma árvore e foi arremessado para fora da pista.

As vítimas foram lançadas para fora do veículo, ficando espalhadas em diferentes pontos da vegetação às margens da rodovia.

As causas e circunstâncias exatas do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.