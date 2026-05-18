🚨 Polícia Civil realiza “Operação Trava Segura” e apreende armas em Fernandópolis

A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira a “Operação Trava Segura” em Fernandópolis, com foco na fiscalização e no combate à posse ilegal de armamentos por pessoas registradas como Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs).

A ação foi coordenada pelos distritos policiais do município e teve como principal objetivo impedir que armas registradas para essas categorias sejam desviadas para atividades criminosas ou mantidas de maneira irregular.

Durante a operação, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça após investigações realizadas pela corporação.

Em um dos imóveis alvos da ação, um homem registrado como CAC foi preso em flagrante após os agentes localizarem uma arma de fogo sem qualquer tipo de registro oficial no sistema de controle.

Outro momento de tensão ocorreu durante a abordagem a um segundo investigado. Segundo a Polícia Civil, ele tentou fugir da ação policial, reagiu de forma agressiva e chegou a ameaçar os agentes utilizando uma faca. O suspeito foi contido e preso pelos crimes de resistência e desobediência.

No balanço final da operação, a Polícia Civil informou a apreensão de cinco armas de fogo e 157 munições, materiais que agora serão submetidos à perícia técnica.

As investigações continuam para esclarecer completamente as suspeitas apuradas durante a operação. A Polícia Civil destacou ainda que seguirá intensificando a fiscalização para manter o controle rigoroso sobre a circulação de armas na região.