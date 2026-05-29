🚨 TRABALHADOR RURAL MORRE APÓS SER ATINGIDO POR CAMINHÃO CANAVIEIRO EM URÂNIA

Vítima trabalhava no carregamento de caixas de laranja quando foi atingida por um semirreboque; motorista deixou o local e foi localizado posteriormente pela polícia Uma tragédia foi registrada na tarde desta sexta-feira (29) na…

Vítima trabalhava no carregamento de caixas de laranja quando foi atingida por um semirreboque; motorista deixou o local e foi localizado posteriormente pela polícia

Uma tragédia foi registrada na tarde desta sexta-feira (29) na zona rural de Urânia. Um trabalhador rural de 60 anos morreu após ser atingido por um caminhão canavieiro na Estrada do Maracanã, durante uma atividade de carregamento de laranjas.

Segundo informações apuradas, a vítima realizava o transbordo de caixas de laranja de um trator para um caminhão estacionado às margens da estrada vicinal quando ocorreu o acidente.

Testemunhas relataram que um caminhão canavieiro pertencente à Usina Colombo, de Santa Albertina, trafegava pelo trecho e teria passado em velocidade considerada incompatível com as condições da via, que é estreita.

Ainda conforme os relatos, o cavalo-trator e o primeiro semirreboque conseguiram passar sem atingir o trabalhador. No entanto, o segundo semirreboque acabou atingindo a vítima, prensando-a contra a carreta do trator.

Com a força do impacto, o trabalhador foi arremessado ao solo e teve uma das pernas atropelada pelo veículo pesado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Urânia, mas infelizmente já chegou sem vida à unidade hospitalar.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão não permaneceu no local após o acidente. Após diligências, os policiais conseguiram localizar o condutor nas dependências da usina.

Em depoimento, o motorista afirmou que não percebeu o atropelamento.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. A perícia técnica esteve no local e os laudos do Instituto Médico Legal (IML) deverão auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.

A investigação apura o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.