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🚨 UPA de Fernandópolis enfrenta superlotação e aumento no tempo de espera devido alta demanda

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rodrigok
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A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) de Fernandópolis divulgou um comunicado informando que enfrenta um período de alta demanda de atendimentos neste momento. Segundo a nota, o aumento no fluxo de pacientes ocorre principalmente por conta de sintomas gripais e doenças respiratórias, além da grande quantidade de pessoas aguardando vagas via CROSS em hospitais de referência.

De acordo com o comunicado oficial, a situação tem impactado diretamente no tempo de atendimento da unidade, que pode sofrer alterações devido ao elevado número de pacientes buscando atendimento médico.

A orientação da UPA é para que casos de menor gravidade procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ajudando a desafogar o atendimento de urgência e emergência na unidade 24 horas.

A Prefeitura de Fernandópolis também pediu a compreensão da população diante do cenário atual e reforçou a importância da colaboração de todos neste período de maior procura por atendimento médico.

O aumento de casos respiratórios tem sido registrado em diversas cidades da região, principalmente com a chegada das temperaturas mais baixas, elevando a procura por atendimento nas unidades de saúde.

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