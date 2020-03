🚨 NOTÍCIA URGENTE 🚨ÁUDIO DE MÉDICO DA SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS É VAZADO E DEIXA O MUNICÍPIO E REGIÃO EM PÂNICO.

No Áudio abaixo o Suposto Médico do Hospital relata as decisões tomadas em reunião com o Provedor e Chefe de Clínica, nas decisões tomadas apontam que o município será referência no atendimento do COVID-19, e de 13 municípios passará a atender 48 municípios.

Relata também que a Unidade 2 será uma Unidade Intensiva de Atendimento Especializado com até 50 leitos.

Vale ressaltar que nossa cidade será um Centro de Referência Atendendo 48 Municípios.

Áudio na Página do Notícias Noroeste

A Redação do Notícias Noroeste