🚨URGENTE🚨 Agora pouco foi registrado um Capotamento em Fernandópolis na rodovia Euclides da Cunha

Agora pouco foi registrado um capotamento em Fernand贸polis na rodovia Euclides da Cunha pr贸ximo ao Shopping da cidade.

Um homem de aproximadamente 45anos dirigindo um Renault Sandero Prata com placa de S茫o Paulo, foi fazer uma ultrapassagem onde perdeu o controle e capotou v谩rias vezes colidindo frontalmente a uma 谩rvore, segundo informa莽玫es colhidas a v铆tima estava vindo para ir ao vel贸rio de um familiar.

A v铆tima foi socorrida pela equipe do SAMU e por Bombeiros, onde cortou a ferragem do carro para dar atendimento a v铆tima que apresentava est谩vel, apenas com ferimentos leves.

A Reda莽茫o.