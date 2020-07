16º BPMI fecha balanço de junho com apreensão de 506 quilos de drogas

comando do 16º BPM/I – Batalhão da Polícia Militar do Interior – com sede em Fernandópolis divulgou nesta quarta-feira, 8 o balanço com os resultados operacionais do mês de junho com destaque para apreensão de mais de meia tonelada de drogas. O resultado foi divulgado pelo comandante do Batalhão, Tenente Coronel Valdeci Silva Junior,

“Os dados (veja abaixo) representam o trabalho árduo e constante de todos os policiais militares dos 49 municípios, com companhias de policiamento sediadas em Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Cardoso”, explicou o comandante.

Como resultado das 86 prisões efetuadas, 106 infratores da lei foram detidos, sem contar outros 51 foragidos da Justiça (condenados/capturados) e 10 menores apreendidos.

“Tais números representam a força de trabalho de homens e mulheres comprometidos com a mantença dos baixos índices criminais da região que, mesmo em tempo de pandemia e isolamento social, não deixam de cumprir a sua principal missão: proteger a sociedade”, acrescentou o Tenente Coronel Valdeci Silva Junior.

NÚMEROS DE JUNHO

· 3.785 ocorrências atendidas;

· 09 armas de fogo apreendidas;

· 48 ocorrências de tráfico de drogas;

· 86 prisões em flagrantes delito;

· 157 veículos apreendidos;

· 08 veículos recuperados;

· 506,4 kg de drogas apreendidas.

