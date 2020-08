17 adolescentes de Fundação Casa testam positivo para Covid-19

DL News

Ao menos 17 adolescentes da Fundação Casa de Mirassol testaram positivo para Covid-19. A informação foi obtida pelo DLNews no Departamento de Saúde do município.

Ainda segundo informações obtidas pela reportagem, os adolescentes, com idades de 14 a 19 anos, que cumprem medida socioeducativa no local, estão incluídos na última lista de casos positivos divulgados pela Prefeitura na quinta-feira (30). A cidade soma 484 casos positivos da doença e 17 óbitos.

A assessoria de comunicação da instituição informou que as testagens aconteceram porque funcionários da organização social e da unidade apresentaram sintomas há algumas semanas e alguns foram confirmados para a doença. A ação foi feira pelo Departamento de Saúde em 72 pessoas, entre internos e servidores.

Ao todo, são 35 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, 14 servidores da Instituição, 19 funcionários da Comunidade Só por Hoje (organização social parceira na gestão compartilhada) e quatro funcionários de empresa terceirizada.

Do total desta ação, 53 testes deram negativo e 19 foram positivos – 17 adolescentes que estão assintomáticos, um servidor da Fundação e um funcionário da terceirizada. Os funcionários foram afastados e os adolescentes colocados em áreas isoladas no próprio centro socioeducativo. Seguindo provimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Judiciário está sendo informado dos casos.

Rio Preto

Ao menos 42 adolescentes testaram positivo para a doença na unidade da Fundação Casa em Rio Preto. No mês passado, testagens rápidas foram feitas na instituição após um adolescente de 15 anos com Covid-19 ter ficado isolado em um banheiro desativado. O diretor da instituição foi afastado das atividades depois de investigações.

Parte dos adolescentes positivados foi liberada para se recuperar em casa, junto da família. Outros ficaram em isolamento em áreas separadas dentro da unidade. Servidores também testaram positivo para a doença.

Nesta sexta (31), o juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarin, informou que a unidade está apta para executar as atividades suspensas e que as medidas serão reiniciadas a partir desta segunda (3).