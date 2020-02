5 são presos em 3 ocorrências por tráfico em Fernandópolis

Três ocorrências distintas em bairros diferentes terminou com 5 presos na cidade de fernandopolis.

O primeiro caso ocorreu no bairro universitário, com base nas diversas denúncias sobre o indiciado, que era muito conhecido nos meios policiais por ser fornecedor de drogas na cidade, e que nesta data realizaria uma entrega de certa quantidade de drogas no bairro a desconhecidos.

O mesmo tentou empreender fuga de moto, e logo após perdeu o controle da mesmo caindo ao solo, porém o indivíduo persistiu na fuga e continuou a pé, mas foi detido.

L.B dos S.R, foi preso com 24g de cocaína, uma balança, R$ 630,00 em dinheiro, 42g de maconha e um celular.

Já no bairro Mininel foram detidos duas pessoas com cocaína, e no bairro Redentor mais dois indivíduos foram apreendidos com 440g de crack que era equivalente a mais de 3 mil pedras.