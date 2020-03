A Associação dos Feirantes de Fernandópolis determina SUSPENSÃO do serviço Temporariamente.

NOTA OFICIAL

A Associação dos feirantes de Fernandópolis, vem através desta nota comunicar que as feiras livres realizadas no município de Fernandópolis estão CANCELADAS TEMPORARIAMENTE.

Essa medida tem como objetivo atender a recomendação da Prefeitura de Fernandópolis e as orientações do Governo do Estado de São Paulo, que buscam evitar a proliferação e o contagio do coranavirus.

Pedimos a compreensão da população em geral e de todos os feirantes que participam da feira, para que compreendam e respeitem a determinação, para que juntos possamos passar por esse momento de pandemia mundial, e retornar as nossas atividades o mais breve possível.

Todas as feiras realizadas no município de Fernandópolis, estão temporariamente canceladas.