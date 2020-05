Academia ao ar livre é depredada em Fernandopolis

A academia ao ar livre do bairro Guanabara foi danificado por indivíduos ainda não identificados, se você viu quem foi denuncie para a policia

Academia a ceu aberto do Bairro Guanabara sofre depredação, destruíram um aparelho e com faca contaram as luvas de borracha dos outros. Lamentável como a maldade, faltar de respeito e cidadania impera contra toda uma comunidade. Os vândalos não entendem que os aparelhos não são da prefeitura, ou do estado ou da federação, são das pessoas que moram na região e através do imposto pagaram por eles, lamentável