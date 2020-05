Ação em conjunto das Polícias Civil e Militar prende traficante

Uma ação entre as Polícias Civil e Militar de Jales, no combate ao tráfico de drogas, prendeu um rapaz em flagrante no bairro Vila União em Jales. O fato aconteceu na última terça-feira, dia 5.

Investigadores observavam o acusado, que já é conhecido nos meios policiais, ocasião em que notaram que o mesmo entregou um objeto, provavelmente droga, para outro rapaz, que se evadiu.

A Polícia Militar abordou o acusado e em sua casa encontraram aproximadamente 22g de crack, 13g de maconha, além de dinheiro em espécie.

