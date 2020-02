De acordo com informações colhidas agora no local , um motorista de 83 anos não avistou a biz da vítima de 47 anos uma mulher, e avançou o pare vindo a colidir com a vítima na Av Ângelo Del Grossi, ao lado da rodoviária.

A mulher está sendo resgatada neste momento pela equipe do SAMU, a mesma está sendo encaminhada a Santa Casa com algumas escoriações no corpo.

O motorista do carro de 83 anos aguarda no local para a perícia. A PM já está no local.

TVC