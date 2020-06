Acidente com veículo de Araçatuba mata 3 na região de Bauru

Três pessoas morreram após um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (24), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos, na região de Bauru (SP).

O acidente envolveu dois caminhões e dois carros. Um dos caminhões envolvidos no acidente era de Araçatuba e o motorista, de 62 anos, morava em Penápolis (SP).

Segundo a polícia, o caminhão conduzido pelo motorista penapolense teria invadido a pista contrária e batido de frente com dois veículos de Santo Antônio de Platina e São Manuel.

O motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, alegou aos policiais que conduzia o veículo, quando atingiu a traseira de um rodotrem ao tentar desviar de outro carro, que teria freado repentinamente na rodovia. Devido à colisão, ele teria perdido o controle e entrado na pista contrária.

Os dois ocupantes do carro que seguia na pista contrária, identificados como Francisco Reinaldo Cunha, 47, e Daniel Inácio Santana, 30, morreram no local.

Nathalina de Jesus Coleoni, 59, que estava no segundo veículo envolvido na batida, chegou a ser socorrida, mas também não resistiu. (Com informações do JCNet)

Sbt Interior