Acidente em rodovia mata motociclista de 28 anos

Wesley Alexandre da Silva Alonso Dias, de 28 anos, morreu após um acidente envolvendo a motocicleta que ele dirigia e um carro, neste domingo (3), na rodovia Senador Teotônio Vilella, entre Araçatuba e Birigui (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o motociclista seguia sentido Birigui a Araçatuba, quando bateu de frente com um carro que seguia na pista contrária.

O motorista do veículo contou aos policiais que seguia pela via, quando o motociclista invadiu a pista contraria. Ele alega que tentou frear, mas não houve tempo.

Com a força da batida, o motociclista e a motocicleta foram parar embaixo do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um homem, que alegou ser parente da vítima, foi até o local e desacatou os policiais que atendiam a ocorrência. Ele ainda teria tentado agredir o motorista do carro, mas a situação foi controlada.

O acidente foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será investigado.

