ACIDENTE FATAL AGORA 🚨🚨🚨🚨

ACIDENTE ENTRE MONTE APRAZÍVEL A TANABI TIRA A VIDA DE TANABIENSE

Lucas Ribeiro

Infelizmete um acidente trágico na noite deste sábado 18, entre Engenheiro Balduino a Tanabi, tirou a vida do Tanabiense Cláudio Estrela, irmão do Estrelinha proprietário do Restaurante Estrela.

O veículo em que ele estava colidiu de frente com um ônibus. Infelizmente ele não resistiu e faleceu no local.

