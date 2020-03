ACIDENTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VOTUPORANGA E VALENTIM GENTIL DEIXA UMA VITIMA FATAL

Um acidente registrado agora pouco entre os municípios de Votuporanga e Valentim Gentil entre Biz e Caminhão

Segundo informações preliminares o motorista da Biz com placa de Votuporanga identificado pela documentação por Aniso Fontes de 54 anos, estava no acostamento próximo ao km 529 foi entrar na rodovia onde um caminhão com placa de Fernandópolis colidiu levando a vítima e a biz por vários metros ocasionando esmagamento no corpo e fogo na biz, a vítima morreu na hora.