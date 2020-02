ACIDENTE ENVOLVE PORSCHE E FIAT UNO EM VOTUPORANGA

Um acidente de trânsito registrado por volta das 11 horas desta quarta-feira, 19, mobilizou as equipes da Polícia Militar de Votuporanga e do Corpo de Bombeiros.

O acidente envolveu dois veículos – um Porsche Cayenne de cor branco e um Fiat Uno, e a colisão aconteceu no cruzamento das ruas Itacolomi e Ivaí – defronte a Praça São Bento.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a motorista do Porsche transitava pela rua Itacolomi e a condutora do Fiat Uno seguia pela rua Ivaí. No cruzamento existe um semáforo e as condutoras disseram à polícia que o sinal estava verde para ambas.

Com a forte colisão, a motorista do Porsche perdeu o controle da direção e colidiu ainda em um poste de energia elétrica defronte a uma loja de roupas íntimas.

As condutoras dos dois veículos, além de uma passageira do Fiat Uno tiveram ferimentos leves e foram socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e conduzidas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

VOTUNEWS