Acidente na vicinal de Álvares Florence deixa 2 mortos em Votuporanga

Um acidente na vicinal Herbert Vinicius Mequi (Votuporanga/Álvares Florence) tirou a vida de duas pessoas no início da madrugada (22).

Foi a colisão entre dois carros, no trecho perto de Votuporanga.

Na colisão morreram o bancário Kauê Gevilha Faria Honorato Pinto, 29 anos, funcionário do Bradesco de Votuporanga, que estava em um Honda Civic, e Rubens Sabino Pereira, 64 anos, o ‘Rubinho”, funcionário do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Outras duas pessoas – a esposa e filho – de Kauê sofreram ferimentos e foram levadas pra Santa Casa.

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Científica.

Velórios:

O corpo de Kauê será velado no Jardim das Flores (Rosa Mística) e sepultado às 17 horas deste domingo (22).

Já o corpo do Srº Rubens Sabino será velado no Velório Municipal hoje (22) e sepultado amanhã (23), às 10 horas, no Cemitério Municipal.

