Acidente na Washington Luiz mata médica de 30 anos em Catanduva

Um acidente registrado na manhã deste domingo, dia 14, por volta das 5h40, tirou a vida de uma médica de 30 anos. O fato aconteceu Rodovia Washington Luiz, em Catanduva.

Thalita Threza Sestito Tartaglia seguia sentido São José do Rio Preto, quando teria perdido o controle da direção e acabou colidindo contra uma possível barra de proteção e ficando com o veículo debaixo do pontilhão.

Ele chegou a ser atendida por uma unidade do Samu, mas acabou morrendo no local.

Rn