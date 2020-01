ACIF NÃO CONSEGUE BARRAR FEIRINHA DA MADRUGADA EM DUAS PONTES

Evento está ocorrendo em São João das Duas Pontes

A Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis, apesar das inúmeras tentativas frente aos órgãos competentes, não conseguiu impedir a realização da Feirinha do Brás e da 25 de março que estava programada para São João das Duas Pontes. Nessa sexta-feira, 10, data anunciada pela página do evento no Facebook para o início das vendas, a feira funcionou normalmente.

O mandado de garantia que foi impetrado pela ACIF não foi aceito, já que a atividade dos associados de São João das Duas Pontes são diferentes dos comerciantes da feirinha.

Geraldo Paschoalini, gerente da associação, argumentou que a Feirinha da Madrugada é prejudicial ao comércio local, e por isso as autoridades devem impedir sua realização. “Estamos nos mobilizando para sensibilizar o prefeito que a realização da Feirinha é prejudicial ao comércio local, já que eles não recolhem impostos no município, fazendo com que haja uma concorrência desleal”.

A ACIF também argumenta que os consumidores podem ser prejudicados, já que as mercadorias não têm nota e não podem ser trocadas caso ocorra algum problema posteriormente.

A Feira do Brás e 25 de Março continua neste sábado, com início marcado para as 10h.

Por Jornal O Extra.Net

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...