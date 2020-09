ACIJ pede veto em lei que obriga aferição de temperatura de clientes em Jales: “gastos desnecessários”

No mesmo dia em que o prefeito de Jales, Flávio Prandi Franco, o Flá, vetou o projeto que aumentaria os salários dos agente políticos do município a partir de 2022, a ACIJ – Associação Comercial e Industrial de Jales divulgou uma nota de repúdio a um outro Projeto de Lei nº 95/2020, aprovado por unanimidade pelos vereadores de Jales, que obriga estabelecimentos comerciais de Jales a medirem a temperatura corporal de todas as pessoas que entrarem no estabelecimento enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

A Associação protocolou um ofício na Prefeitura de Jales recomendando/pedindo/solicitando o veto ao projeto. O documento alega que a compra do termômetro infravermelho “vai acarretar mais gastos excessivos aos pequenos, médios e empresários em geral!”. Também foi divulgada a imagem abaixo, com os dizeres “Chega de gastos desnecessários”, em destaque.

A ACIJ também informou que os estabelecimentos da cidade cumprem medidas de prevenção, como disponibilizar álcool em gel e proibir entrada de pessoas que não estão usando máscara.

ATUALIZAÇÃO – 20h44

O Prefeito Flá atendeu o pedido e vetou o projeto de lei.

FocoNews