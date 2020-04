Acredite se quiser: cidade no Rio Grande do Norte terá carreata contra vinda de recursos federais

Parece surreal, mas é a pura verdade. Um grupo de empresário está organizando uma carreata contra a vinda de recursos federais para Estados e municípios.

Prevista para o próximo domingo, a partir das 16h, com saída do Posto de Ceguinho, a movimentação é denominada “Mega Carreata em defesa do emprego e contra o PL 149”. O detalhe é que o Projeto de Lei 149 – aprovado na Câmara e que irá ao Senado – é justamente o instrumento jurídico aprovado pela Câmara Federal determinando que o Governo Federal ajude Estados e municípios com uma verba federal de R$ 80 bilhões. Na prática, os organizadores estão se colocando contra a vinda desses recursos para as cidades, inclusive para Mossoró.

A arte convocando para a carreata destaca que a atividade é pela defesa do emprego. Há, porém, a ressalva de que todos permanecerão em seus carros em virtude de perigo de contágio. Ora, se há perigo de contágio numa carreata, porque não teria durante o exercício de atividades laborais?

Pelo absurdo da proposta, a atividade está sendo organizada pelas redes sociais sem que ninguém assuma de forma oficial que a coordena.