Acusado de esfaquear homem em Fernandópolis é preso

Já está preso Marcos Marcondes, acusado de matar o companheiro da ex-mulher, Reginaldo Moura, a facadas no último dia 2 de março no bairro da Estação em Fernandópolis. Ele se entregou depois de nove dias foragido.

Marcondes não aceitava o fim do relacionamento e resolveu se vingar do casal, desferindo cinco golpes de faca em Reginaldo que morreu no cruzamento da rua do Café com a Benedita da Cruz.

Desde o dia do crime, as autoridades estavam em alerta e empenhados a prender o assassino.

O caso poderá ser investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), já que existe a informações de ameaças a ex-mulher.

Ele deve ser conduzido a Penitenciária de Paulo de Faria, na região de Votuporanga.