Acusado de estupro em Paranapuã é liberado após assinar boletim

Região Noroeste

Um criança de apenas 8 anos teria sido vítima de estupro cometido por um homem que não teve a identidade revelada pelas autoridades. Ele teria sido reconhecido por policiais militares, e conduzido ao Plantão Policial em Jales, juntamente com agentes do Conselho Tutelar de Paranapuã.

Na delegacia o suposto acusado assinou apenas boletim de ocorrência e acabou sendo liberado.

O FATO

O pai do garoto teria o visto o filho sair de traz de um ônibus que estava estacionado próximo a residência dele com um indivíduo. Indagado, o garoto disse ao pai que foi abusado pelo sujeito por várias vezes durante algum tempo, e que no dia que estavam atrás do ônibus foi só “masturbação”, acompanhado de um vídeo no celular do estuprador.

O filho também confessou que teve suas partes íntimas, “feridas” por possíveis relações sexuais com o sujeito.