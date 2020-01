Acusado de fazer roleta-russa e matar jovem de 20 anos é preso

Foi preso na cidade de Mirandópolis, na tarde desta segunda-feira (6), o acusado, de 24 anos, de fazer roleta-russa e matar com um tiro na cabeça o jovem Natan Fernando Pezolito, de 20 anos.

O crime aconteceu na madrugada de 22 de dezembro, em um sítio na cidade de Mirassolândia. Desde então o acusado estava sendo procurado pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado no dia do crime, Natan Fernando Pezolito estava em uma festa de aniversário, quando em um determinado momento, o rapaz foi para o quarto com outros três jovens. Um deles, que seria irmão da aniversariante, estava com um revólver e propôs brincar de roleta-russa.

O jovem então apertou o gatilho e deu um disparo “seco”, ou seja, sem munição. Ele ainda deu outros três disparos “secos”, no quarto disparo, o revólver estava municiado e acabou atingindo a cabeça de Natan.

O pai do rapaz que atirou foi quem socorreu o jovem e levou ele para o pronto-socorro da cidade.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a comunicação do óbito foi feita três dias depois do crime. O projétil retirado da vítima foi entregue para a Polícia Civil para ser periciado. O enterro da vítima foi no dia 25 de dezembro, no Cemitério Municipal de Guapiaçu.

A Polícia Civil não deu detalhes de como foi a prisão do acusado, disse apenas que o crime foi registrado como tentativa de homicídio.

