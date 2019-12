Acusados de emboscada em Valentim Gentil vão a júri

A Justiça de Votuporanga marcou hoje (17) o julgamento de um empresário de Valentim Gentil e um homem que teria sido contratado por ele pra matar outro morador daquela cidade. Eles foram pronunciados pela Justiça.



Eles são acusados de tentativa de homicídio em 2017. Tanto o empresário quanto o suposto autor de tiros contra a vítima sentarão nos bancos dos réus no dia 27 de março de 2020.

A vítima foi alvo da emboscada ao chegar em casa com um veículo. A investigação policial desvendou uma trama pra assassinar o alvo dos tiros, por isso a acusação é que os acusados tenham agido por motivo fútil e com recursos que dificultaram a defesa da vítima.

Os jurados do Conselho de Sentença serão sorteados no dia 10 de março, às 13h15.

