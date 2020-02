Adolescente de 15 anos teria sofrido abuso do pai em Dulcelina

A Polícia Civil de Pedranópolis deve abrir inquérito para apurar uma suposta tentativa de estupro registrada em uma adolescente de apenas 15 anos, moradora no distrito de Dulcelina, município de Pedranópolis, região de Fernandópolis.

Esse teria sido o motivo dela ter fugido com o namorado e se escondido em uma casa em Dulcelina. O pai, que não teve o nome divulgado, era contra o namoro do casal.

A garota foi acompanhada por conselheiros tutelares até a Delegacia de Polícia, juntamente com policiais militares que atenderam a ocorrência e ajudaram no encontro do casal.

O caso pode ser encaminhado a Delegacia de Defesa da Mulher em Fernandópolis.

