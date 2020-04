Adolescente de 16 anos é morta a facadas na região

A estudante Yasmin de Souza Fajoli, 16 anos, e sua mãe, de 36 anos, foram esfaqueadas na madrugada desta quarta-feira (1º), no bairro Jardim Popular.

Segundo o boletim de ocorrência, dois policiais foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. Eles tinham sido informados de que os vizinhos estavam escutando gritos, com indicação de vítimas esfaqueadas.

Quando os PMs chegaram ao local já havia uma ambulância da Prefeitura prestando socorro a uma das vítimas, no caso a mãe da estudante, Mirelle Francisca Ferreira Souza.

Ao entrarem, eles encontraram a adolescente sobre o sofá, o corpo estava ensanguentado, e ela estava desmaiada. No chão, havia um colchão, no qual se encontrava o suspeito, que apresentava ferimentos na parte do pescoço, mas estava consciente. Era um homem de 36 anos.

Depois da chegada dos bombeiros, a vítima e o autor foram levados ao pronto socorro mais próximo. Lá a adolescente, que não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo.

O suposto autor do crime e a mãe da estudante foram encaminhados para cirurgia devido aos ferimentos, mas nenhum corre risco de morrer.

A Polícia está investigando o caso.

Rn