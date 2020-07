Adolescente de 17 anos morre atingido por tiro acidental da arma do pai durante caça de javali

Um adolescente de 17 anos morreu com um tiro acidental durante caça a javali, em Olímpia (SP), na madrugada deste sábado (11). A ocorrência aconteceu nas proximidades do Recanto do Bambi, área rural do município. De acordo com a Polícia Militar, o garoto Breno Henrique Miranda da Rocha, o pai dele e outro homem estavam na caçamba de um veículo quando viram um javali.



A polícia informou que o motorista do veículo freou bruscamente e o adolescente se abaixou para pegar uma lanterna, momento que a espingarda do pai dele disparou.



O tiro acertou o rosto de Breno, que foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos. O pai do adolescente foi à delegacia de Barretos (SP), prestou esclarecimentos ao delegado de plantão e foi liberado depois de pagar fiança de R$ 1,1 mil.



Ao todo, foram apreendidas 15 cápsulas de carabina 454, sendo 14 intactas e uma deflagrada. A polícia informou que o pai do adolescente possui registro da arma e licença para caçar javalis. O corpo de Breno foi velado na tarde deste sábado, em Olímpia. O caso foi registrado como homicídio culposo.



