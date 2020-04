Adolescente sofre queimaduras após explosão em churrasqueira

Um adolescente de 15 anos sofreu queimaduras graves após um acidente doméstico registrado durante um churrasco, no bairro Lealdade, em Rio Preto, nesta segunda-feira à noite (13).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as chamas da churrasqueira estavam alta.

O menor pegou uma garrafa pet que estava ao lado e jogou o conteúdo incolor que estava dentro dela nas chamas, pensando que era água. Porém, era álcool.

Houve uma explosão e o garoto foi atingido.

Após o acidente, ele foi socorrido e levado às pressas para a UPA Jaguaré, onde passou pelos primeiros socorros. Em seguida, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Rio Preto e depois transferido para o hospital Padre Albino, em Catanduva (SP).

O estado de saúde do adolescente é grave.

Rn