Adolescentes armam emboscada e matam jovem a facadas

Um jovem de 22 anos, identificado como Richard Henrique de Maura, foi morto a facadas por três adolescentes nesta quarta-feira,12, no bairro Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para uma ocorrência de atropelamento.

Chegando no local, os agentes perceberam que a vítima tinha ferimentos no corpo provocados por algum tipo de arma branca.

Os policiais foram até uma casa que já estava sendo periciada por outra viatura policial, pois no local havia manchas de sangue.

A dona da casa disse aos policiais disse que o filho dela foi levar um amigo em um ponto de ônibus.

Os policiais encontraram o adolescente e a namorada dele. Questionados sobre as marcas de sangue, o casal confessou que havia cometido o assassinato com a ajuda de um terceiro adolescente.

Os menores foram levados para a delegacia e contaram que armaram o crime porque a vítima teria furtado uma blusa de frio de um dos adolescentes.

Eles forjaram um suposto encontro amoroso com uma mulher, mas no local, Richard foi esfaqueado e morto.

A blusa que teria sido furtada pela vítima, a faca usada no crime e os três adolescentes foram apreendidos.

