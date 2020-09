Agente da Vigilância Sanitária de Marinópolis morre por complicações da Covid-19 aos 47 anos

“Um homem bom, trabalhador, honesto e solidário!” – essas foram as características relatadas por José Fernandes, cunhado de José Aguinaldo dos Santos, 47 anos, primeira vítima fatal da Covid-19 na cidade de Marinópolis/SP. Uma sobrinha de José Aguinaldo, entrou em contato com o FocoNews relatando a dor e a saudade da família do popular “Nadi”.

José Aguinaldo estava internado na Santa Casa de Jales desde o dia 19 de agosto e faleceu no início da tarde do último domingo, 30 de agosto. Ele era agente da Vigilância Sanitária no município. Cidadão extremamente ativo, sempre esteve envolvido com diversas causas comunitárias para as quais trabalhava como voluntário. Também era atuante na vida política e presidia o partido PDT no município.

Nadi deixa viúva e um filho, este que ainda enfrenta o drama do isolamento social por também estar infectado com o vírus. Sem velório, pois o corpo continua sendo vetor de contaminação mesmo após a morte, Nadi teve um enterro breve, precedido de uma carreata feita pelos amigos em forma de homenagem.

FocoNews