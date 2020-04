Aglomeração é formada na Receita Federal de Fernandópolis

Dezenas de pessoas foram à sede da Receita Federal em Fernandópolis para regularizar pendências no CPF. A maioria descobriu que estava com problemas no documento, depois que tentou se cadastrar para o benefício do governo federal.

Os usuários não respeitam o limite de distanciamento para evitar o contágio e uma aglomeração acabou se formando na frente do prédio.

O número de pessoas dentro da agência estava sendo limitado aos dos servidores que prestam serviços a população.

Um funcionário disse que várias vezes tentou organizar a fila e não conseguiu evitar o acumulo de pessoas na calçada.

