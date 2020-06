Aglomeração no bairro da Estação reúne centenas de pessoas

Do Jornal do Interior:

“Uma denúncia anônima foi feita para a redação do JI, que foi até o local averiguar. Inicialmente a denuncia se tratava de um grupo de pessoas jogando futebol em um campinho em frente à antiga Estação Ferroviária.

Ao chegarmos no local foi constatado um grande movimento a alguns metros, e quando fomos averiguar, chegamos no pontilhão que liga a cidade ao novo loteamento dos Ingleses.

O que foi visto é quase que inacreditável, pois um grupo de pessoas reunido, no local, com carros de som ligados, consumindo bebidas alcoólicas e churrasqueando nos chamou a atenção.

Acredita-se que no local mais de 400 pessoas estavam se confraternizando e aparentemente participando de um campeonato de pipa, pois cerca de 50 pipas estavam no céu, e um número muito grande de crianças estavam no local.”