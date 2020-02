AGORA: Operação da polícia civil agora no AME de Fernandópolis.

A Polícia Civil de Fernandópolis fez novas diligências para apreender celulares e conduzir um funcionário do AME e Lucy Montoro, que supostamente, estava recebendo ordens via celular de uma outra pessoas que não estava envolvida no esquema.

A empregada doméstica da ex-diretora teria sido usada para passar orientações aos funcionários dos órgãos de saúde.

Ela também foi conduzida a Delegacia Seccional de Polícia de Fernandópolis para ser ouvida.

Ainda não há informações sobre possíveis prisões.

Tvc