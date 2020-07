Alunos são beneficiados com mais uma parcela do Bolsa Merenda

Região Noroeste

A Prefeitura de Fernandópolis depositou nesta quinta-feira, 30, os créditos referentes a mais uma parcela do “Bolsa Merenda”. O auxílio garante alimentação aos alunos da rede municipal durante o período de suspensão das atividades presenciais nas escolas, em decorrência das medidas de prevenção e combate ao contágio do novo Coronavírus.

‘Ao todo, 6.281 alunos vão receber mais uma parcela do benefício no valor de R$70. O repasse do dinheiro é feito para a empresa M&S que administra o cartão. Após o repasse, a empresa “carrega” os cartões e a família utiliza os créditos nos estabelecimentos credenciados na cidade.

“O Bolsa Merenda é um importante auxílio às famílias nesse momento em que as crianças estão em casa. Todos os alunos da rede municipal podem ser beneficiados e é muito importante que os pais façam uma boa destinação deste recurso, investindo na aquisição de alimentos saudáveis para garantir um bom desenvolvimento de nossas crianças”, disse o prefeito André Pessuto.

O cartão pode ser utilizado nos supermercados credenciados pela Prefeitura de Fernandópolis. Antes de efetuar a comprar, é importante verificar se o estabelecimento aceita o cartão. Não é permitida a compra de bebida alcoólica com este benefício.