Amigos farão homenagem na despedida a jovem morto em roleta-russa

Será enterrado às 18h desta quarta-feira (25), no cemitério municipal de Guapiaçu, o corpo do jovem Natan Fernando Pezolito, de 19 anos, atingido por um tiro na cabeça, na madrugada do último domingo (22) durante a prática de roleta-russa, em um sítio de Mirassolândia.

Nas redes sociais, os amigos do rapaz organizam uma homenagem durante o velório e pedem para que todos compareçam trajando vestes country e montados a cavalo. Natan estava internado no Hospital de Base de Rio Preto e teve a morte encefálica confirmada pela unidade na segunda (23).

De acordo com informações da Polícia Civil de Mirassol, o rapaz – que morava em Guapiaçu, estava na festa de aniversário de uma garota que ele havia conhecido em um rodeio. O irmão da aniversariante, de 24 anos, e outros três rapazes chamaram Natan para ver uma arma no quarto.

Quando os quatro rapazes estavam no cômodo, o irmão da garota apontou o revólver para três dos convidados e fez disparos secos. O quarto disparo estourou e atingiu a cabeça de Nathan.

A vítima foi socorrida pelo pai da aniversariante e encaminhada para o pronto-socorro da cidade. Em seguida foi transferida para o HB.

O jovem de 24 anos, irmão da aniversariante e autor dos disparos fugiu e continua foragido. A arma não foi localizada.

