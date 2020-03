Ana Bim tem título cancelado e direitos políticos suspensos

Um ofÍcio expedido pelo juiz da 1ª Vara Civil da Comarca de Fernandópolis confirma decisão em terceira instância e a ex-prefeita Ana Maria Matoso Bim teve os direitos políticos suspensos e até mesmo o título eleitoral cancelado.

O documento da ciência a Justiça Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral a fim de se aplicar a sanção de suspensão dos direitos políticos em desfavor da requerida Ana Maria Matoso Bim, inscrição nº 052***, cancelando-se a inscrição eleitoral junto à 150ª Zona Eleitoral de Fernandópolis.

Ana Bim havia sido condenada pela Justiça por ter gastado com publicidade além do valor permitido no ano eleitoral. A regra é que a municipalidade faça uma média de gasto com publicidade entre os três primeiros anos do mandato para ser aplicado no último exercício.

A prefeita descumpriu as regras da Justiça Eleitoral e acabou sendo condenada a devolver aproximadamente R$ 400 mil reais aos cofres públicos.

Depois da decisão em 1ª Instância, ela tentou recursos no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, mas todas as tentativas de anular, ou reverter a situação, foram negas.

A ex-prefeita não poderá disputar as eleições municipais neste ano, tendo os direitos políticos suspensos até 2021.

Rn