Andradina registra 2ª morte de ciclistas no mesmo local

Edilson de Souza Alves de 46 anos, morreu após ser atropelado neste domingo (26), na estrada Sebastião Lourenço da Silva, sentido a Planalto, em Andradina (SP).

Segundo informações da polícia, esse é o segundo acidente de ciclista com morte registrado no local em apenas duas semanas.

O condutor do veículo disse aos policiais que teve a visão ofuscada por um veículo que seguia no sentindo contrário.

Segundo ele, ao aumentar os faróis, ele notou que havia um ciclista, freou, mas acabou atingindo Alves.

Com o impacto da batida, a vítima foi lançada para o alto e caiu no asfalto. Ele estava com várias escoriações pelo corpo e afundamento de crânio.

Ao chegar no local, os policiais confirmaram que a vítima já não tinha mais sinais vitais.

O motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo para embriaguez. O acidente vai ser investigado.

