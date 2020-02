Animais soltos em avenida são apreendidos pela Prefeitura

Seis animais foram apreendidos por uma equipe de funcionários do Centro de Zoonoses da Prefeitura de Fernandópolis com apoio da Polícia Militar. Os equinos estavam soltos na avenida Augusto Cavalin, principal acesso entre Fernandópolis bairros, condomínios e o município de Macedônia.

A PM recebeu diversas denúncias que vários animais estavam soltos pela via e que poderiam causar acidentes. Rapidamente várias viaturas estiveram no local até que uma equipe do Centro de Zoonoses tomasse conhecimento do caso e providenciassem o recolhimento.

Os animais foram cercados e levados a um embarcado no bairro Jardim Araguaia e posteriormente transferido em segurança para uma área da Prefeitura.

Os donos dos animais serão notificados e multados e ainda terão que pagar pela diária pelo uso do espaço público.

O fato foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, dia 12.